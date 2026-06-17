Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что Москва и Анкара сделали все, чтобы стамбульские договоренности по Украине 2022 года были реализованы, но соглашение сорвал Запад. Об этом сообщает ТАСС.

«Тогда совместными усилиями было подготовлено стамбульское соглашение. Если бы не то вмешательство со стороны Запада, у нас тогда были все возможности завершить эту работу», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в тот период и Россия, и Турция приложили все усилия для подготовки стамбульского соглашения и обеспечения его последующей реализации.

5 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году развалил мирную сделку между Украиной и Россией, а сегодня продолжает спокойно гулять и проводить конференции.

В мае президент России Владимир Путин напомнил, что после достижения стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом в 2022 году Джонсон прибыл на Украину и заявил властям страны, что соглашение с российской стороной подписывать нельзя, поскольку оно якобы является несправедливым.

Ранее Джонсон назвал «предательством Украины» одно действие Британии.