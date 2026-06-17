Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Шойгу: Россия и Турция сделали все для реализации стамбульского соглашения

Шойгу: страны Запада сорвали реализацию стамбульских договоренностей в 2022 году
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что Москва и Анкара сделали все, чтобы стамбульские договоренности по Украине 2022 года были реализованы, но соглашение сорвал Запад. Об этом сообщает ТАСС.

«Тогда совместными усилиями было подготовлено стамбульское соглашение. Если бы не то вмешательство со стороны Запада, у нас тогда были все возможности завершить эту работу», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в тот период и Россия, и Турция приложили все усилия для подготовки стамбульского соглашения и обеспечения его последующей реализации.

5 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году развалил мирную сделку между Украиной и Россией, а сегодня продолжает спокойно гулять и проводить конференции.

В мае президент России Владимир Путин напомнил, что после достижения стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом в 2022 году Джонсон прибыл на Украину и заявил властям страны, что соглашение с российской стороной подписывать нельзя, поскольку оно якобы является несправедливым.

Ранее Джонсон назвал «предательством Украины» одно действие Британии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!