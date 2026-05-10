Путин двумя словами описал бывшего премьер-министра Великобритании Джонсона

Президент России Владимир Путин назвал экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «представителем шоу-бизнеса». Об этом глава российского государства заявил во время общения с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Путин, после достижения стамбульских договоренностей с украинской стороной в 2022 году и парафирования соглашения «один коллега», а именно французский лидер Эммануэль Макрон, позвонил и сказал, что Украина не может подписывать такие исторические документы «с пистолетом у виска». Он убедил российского президента отвести войска от Киева.

Путин добавил, что тут же на Украину приехал «еще один представитель шоу-бизнеса» (на тот момент премьер Великобритании Борис Джонсон — прим.) и заявил, что соглашение с Москвой нельзя подписывать, так как оно является якобы несправедливым.

Также Путин заявил, что Запад рассчитывал на быстрый крах России в 2022 году. По их мнению, все должно было бы развалиться, не получилось.

Ранее Путин допустил «цивилизованный развод» с Арменией.