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Политика

В Минвостокразвития рассказали, зачем нужен контроль над Арктикой

Чекунов: кто контролирует Арктику, тот контролирует путь к победе
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков рассказал, зачем нужен контроль над Арктикой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Чекунова, кратчайший маршрут полета межконтинентальных ракет проходит через Арктику. Поэтому тот, кто контролирует Арктику, контролирует путь к победе в случае Судного дня.

Министр уточнил, что сегодня Арктика занимает 28% от территории России. При этом там проживает всего 1,5% населения.

22 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Североатлантический альянс в настоящее время разворачивает свои программы по милитаризации Арктики.

Российский дипломат высказался о действиях НАТО в ходе выступления на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии. По его словам, сейчас на Крайнем Севере «нарастают тревожные тенденции».

20 мая ТАСС сообщал, что российское подразделение датской компании Rockwool, перешедшее под временное управление АО «Развитие строительных активов» (РСА), инвестирует более 10 млрд рублей в восстановление и развитие производства до 2028 года.

Ранее Североатлантический альянс задействовал десятки тысяч военных в операции «Арктический часовой».

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