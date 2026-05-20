Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Rockwool намерен участвовать в проектах по освоению Арктики и Северного морского пути

В российское подразделение Rockwool инвестируют 10 млрд рублей
Лев Федосеев/ТАСС

Российское подразделение датской компании Rockwool, перешедшее под временное управление АО «Развитие строительных активов» (РСА), инвестирует более 10 млрд рублей в восстановление и развитие производства до 2028 года, сообщило агентство ТАСС.

Средства направят на возобновление компетенций для нужд судостроения, в том числе военного, а также на запуск новых направлений, включая создание в партнерстве с одной из госкорпораций предприятия по выпуску быстровозводимых модульных конструкций. Такие решения крайне востребованы в арктических проектах.

«Сейчас активно развивается Арктика, особенно проект Северный морской путь. Там видим широкое применение нашей продукции, в том числе для судостроения, нефтешельфовых добывающих станций и так далее», - сказал на брифинге гендиректор РСА Тимур Амиров.

Каменная вата Rockwool традиционно применяется для тепло- и звукоизоляции в экстремальных условиях. В арктическом климате такие материалы критически важны для судов ледового класса, платформ на шельфе, модульных баз, жилых и производственных комплексов, а также инфраструктуры вдоль трассы СМП.

Ранее заместитель председателя правительства Юрий Трутнев оценил общий объем инвестиций в Арктическую зону РФ в 30 трлн рублей на ближайшие 10 лет. Существенную часть этих средств государство и компании направят на развитие Северного морского пути. По планам развития СМП, только на инфраструктурные мероприятия предусмотрено около 1,8 трлн рублей государственных и частных инвестиций.

«До конца года мы планируем получить все необходимые сертификаты для выпуска специализированной продукции для судостроения, а также запустить R&D-подразделение, которое в том числе будет развивать технологии для арктических проектов», — отметил Амиров.

Rockwool работает в России с 1995 года. Заводы расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской областях и Татарстане. Переход активов под временное управление произошел в январе 2026 года в соответствии с указом президента для сохранения компетенций и рабочих мест.

Участие Rockwool в арктических проектах вписывается в общую стратегию импортозамещения и технологической независимости. В условиях роста грузооборота по СМП (цель — 150+ млн тонн к 2030 году) и реализации крупных шельфовых проектов спрос на качественную изоляцию и модульные решения будет только расти.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!