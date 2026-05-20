Rockwool намерен участвовать в проектах по освоению Арктики и Северного морского пути

Российское подразделение датской компании Rockwool, перешедшее под временное управление АО «Развитие строительных активов» (РСА), инвестирует более 10 млрд рублей в восстановление и развитие производства до 2028 года, сообщило агентство ТАСС.

Средства направят на возобновление компетенций для нужд судостроения, в том числе военного, а также на запуск новых направлений, включая создание в партнерстве с одной из госкорпораций предприятия по выпуску быстровозводимых модульных конструкций. Такие решения крайне востребованы в арктических проектах.

«Сейчас активно развивается Арктика, особенно проект Северный морской путь. Там видим широкое применение нашей продукции, в том числе для судостроения, нефтешельфовых добывающих станций и так далее», - сказал на брифинге гендиректор РСА Тимур Амиров.

Каменная вата Rockwool традиционно применяется для тепло- и звукоизоляции в экстремальных условиях. В арктическом климате такие материалы критически важны для судов ледового класса, платформ на шельфе, модульных баз, жилых и производственных комплексов, а также инфраструктуры вдоль трассы СМП.

Ранее заместитель председателя правительства Юрий Трутнев оценил общий объем инвестиций в Арктическую зону РФ в 30 трлн рублей на ближайшие 10 лет. Существенную часть этих средств государство и компании направят на развитие Северного морского пути. По планам развития СМП, только на инфраструктурные мероприятия предусмотрено около 1,8 трлн рублей государственных и частных инвестиций.

«До конца года мы планируем получить все необходимые сертификаты для выпуска специализированной продукции для судостроения, а также запустить R&D-подразделение, которое в том числе будет развивать технологии для арктических проектов», — отметил Амиров.

Rockwool работает в России с 1995 года. Заводы расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской областях и Татарстане. Переход активов под временное управление произошел в январе 2026 года в соответствии с указом президента для сохранения компетенций и рабочих мест.

Участие Rockwool в арктических проектах вписывается в общую стратегию импортозамещения и технологической независимости. В условиях роста грузооборота по СМП (цель — 150+ млн тонн к 2030 году) и реализации крупных шельфовых проектов спрос на качественную изоляцию и модульные решения будет только расти.