Путин прибыл в Казань

Путин прилетел в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где примет участие в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Саммит Россия-АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. К участию приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

В рамках встречи лидеры стран подведут итоги стратегического партнерства, определят новые векторы сотрудничества в политике, экономике и гуманитарной сфере, а также обсудят ключевые региональные и глобальные вопросы. Ожидается подписание ряда документов, в том числе Казанской декларации и Комплексного плана действий Россия – АСЕАН.

Кроме того, российский президент проведет отдельные двусторонние переговоры с руководителями делегаций стран-участниц объединения.

До этого Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Глава государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.

Ранее стало известно, что саммит Россия-АСЕАН в Казани посетит премьер азиатского государства.