Мерц заявил, что Трамп разделяет позицию Европы по конфликту на Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские лидеры и президент США Дональд Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. Его слова приводит 20 Minuten.

«То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», — сказал Мерц.

По его словам, все лидеры «Большой семерки» согласились с необходимостью увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию ради переговоров.

На вопрос о том, давал ли Трамп обещания поддержать санкции против Москвы и выделить Европе место за столом переговоров он заявил, что это никогда не ставилось под сомнение.

Канцлер ФРГ в очередной раз повторил, что Россия якобы не сможет выиграть конфликт военным путем. США «постепенно открываются для такой оценки ситуации и вместе с нами сейчас ищут путь к прекращению этой войны», указал политик.

До этого Bloomberg со ссылкой на чиновников G7 писало, что позиция Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева из-за влияния европейских лидеров. В публикации отмечается, что Трамп, с момента встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже, был твердо убежден, что у Киева не осталось «козырей» и ему нужно пойти на территориальные уступки.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп не примет сторону Евросоюза по Украине.