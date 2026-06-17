В России предложили создать экологическую полицию  

В России назрела необходимость восстановить специализированный орган по профилактике правонарушений в сфере экологии – экологическую полицию. Она будет заниматься реагированием на загрязнения окружающей среды и контролем исполнения природоохранного законодательства. Об этом говорится в обращении сенатора от КПРФ Айрата Гибатдинова к заместителю председателя правительства Дмитрию Патрушеву (есть у «Газеты.Ru»).



Как указал Гибатдинов, сегодня все чаще возникают ситуации, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей: загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях, подтопления территорий наносят ущерб окружающей среде и здоровью граждан.



Во многих регионах вводятся режимы повышенной готовности и привлекаются силы МЧС для ликвидации последствий экологических нарушений, отметил он.



«В этой связи назрела необходимость восстановления специализированного органа — экологической полиции, которая могла бы заниматься профилактикой экологических правонарушений, оперативным реагированием на факты загрязнения окружающей среды, контролем исполнения природоохранного законодательства и взаимодействием с надзорными ведомствами», — подчеркнул Гибатдинов.



По его словам, сегодня функции экологического контроля распределены между различными структурами, что приводит к «размытию ответственности и снижает оперативность реагирования». Природоохранная прокуратура существует, поэтому, должно быть и звено, которое сможет «оперативно отреагировать на преступления против нашей экологии и природы», считает сенатор.

В обращении к Патрушеву напоминается, что в России с 1990-х годов, существовали специализированные подразделения МВД по предупреждению экологических правонарушений, которые были созданы в крупных регионах страны. Их деятельность была направлена на оперативное выявление и пресечение правонарушений, в результате которых наносится вред окружающей среде.



До этого доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ), биолог Павел Амосов сообщил «Газете.Ru», что экосистемные последствия сокращения популяции пчел, как домашних, так и диких, развиваются каскадно в четыре этапа.

Ранее массовая гибель пчел наблюдалась в США, Европе и Китае, где их численность сократилась на 60–80%.