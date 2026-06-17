Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В России предложили создать экологическую полицию  

Сенатор Гибатдинов предложил создать экологическую полицию
Сергей Бобылев/РИА Новости

В России назрела необходимость восстановить специализированный орган по профилактике правонарушений в сфере экологии – экологическую полицию. Она будет заниматься реагированием на загрязнения окружающей среды и контролем исполнения природоохранного законодательства. Об этом говорится в обращении сенатора от КПРФ Айрата Гибатдинова к заместителю председателя правительства Дмитрию Патрушеву (есть у «Газеты.Ru»).
 
Как указал Гибатдинов, сегодня все чаще возникают ситуации, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей: загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях, подтопления территорий наносят ущерб окружающей среде и здоровью граждан.
 
Во многих регионах вводятся режимы повышенной готовности и привлекаются силы МЧС для ликвидации последствий экологических нарушений, отметил он.
 
«В этой связи назрела необходимость восстановления специализированного органа — экологической полиции, которая могла бы заниматься профилактикой экологических правонарушений, оперативным реагированием на факты загрязнения окружающей среды, контролем исполнения природоохранного законодательства и взаимодействием с надзорными ведомствами», — подчеркнул Гибатдинов.
 
По его словам, сегодня функции экологического контроля распределены между различными структурами, что приводит к «размытию ответственности и снижает оперативность реагирования». Природоохранная прокуратура существует, поэтому, должно быть и звено, которое сможет «оперативно отреагировать на преступления против нашей экологии и природы», считает сенатор.

В обращении к Патрушеву напоминается, что в России с 1990-х годов, существовали специализированные подразделения МВД по предупреждению экологических правонарушений, которые были созданы в крупных регионах страны. Их деятельность была направлена на оперативное выявление и пресечение правонарушений, в результате которых наносится вред окружающей среде.
 
До этого доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ), биолог Павел Амосов сообщил «Газете.Ru», что экосистемные последствия сокращения популяции пчел, как домашних, так и диких, развиваются каскадно в четыре этапа.

Ранее массовая гибель пчел наблюдалась в США, Европе и Китае, где их численность сократилась на 60–80%.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!