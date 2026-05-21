Биолог рассказал, как исчезновение пчел повлияет на природу

Биолог Амосов: исчезновение пчел вызовет четырехэтапный каскад вымирания
Экосистемные последствия сокращения популяции пчел, как домашних, так и диких, развиваются каскадно в четыре этапа, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ), биолог Павел Амосов.

«Сначала уменьшается численность энтомофильных растений (зависимых от опыления насекомых), следом — фитофагов (растительноядных животных — от птиц до крупных млекопитающих), питающихся их плодами и семенами, затем нарушается вся трофическая цепь (цепь питания организмов). Моделирование, опубликованное в Nature Communications, показывает: полное исчезновение опылителей способно сократить биоразнообразие на 15–20% в течение десяти лет», — рассказал Амосов.

Для ветеринарной науки это означает и прямые последствия — деградацию пастбищ, снижение качества кормов, рост алиментарных патологий у сельскохозяйственных животных.

Ранее массовая гибель пчел наблюдалась в США, Европе и Китае, где их численность сократилась на 60–80%.

 
