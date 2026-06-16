Политолог объяснил, почему Трамп не примет сторону Евросоюза по Украине

Американский лидер Дональд Трамп не станет союзником Евросоюза в переговорах с Россией. Такое мнение в беседе с News.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт заявил, что администрация Дональда Трампа старается найти внешнеполитическое направление, на котором можно достичь успеха после «провала» в Иране. При этом он подчеркнул, что есть «очень серьезные противоречия» по переговорам между Соединенными Штатами и Европой.

«Европейские страны на G7 будут пытаться склонить Трампа на свою сторону и предложить понятную схему: «Давайте мы будем вместе давить на Москву западным блоком и принудим принять наши условия». Главе Белого дома, я думаю, такая позиция не близка. У него есть огромное количество противоречий с европейцами», — сказал Дудаков.

Издание Politico сообщило, что европейские чиновники опасаются попытки Трампа вернуться к мирным переговорам по Украине, так как американский лидер может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию, направленную на оказание «максимального давления» на Россию и поддержку Украины.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.