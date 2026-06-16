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Политика

Трамп оценил потери Украины в конфликте с Россией

Президент США Трамп заявил, что Украина теряет много людей в конфликте с Россией
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несет серьезные потери в личном составе в конфликте с Россией. Его слова со встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани приводит РИА Новости.

«Украина теряет много людей», — констатировал американский лидер.

До этого Дональд Трамп заявил, что тема Ирана для США теперь уходит «на второй план», и он будет сосредоточен на урегулировании украинского конфликта. При этом Трамп подчеркнул, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас существует «большая неприязнь». Он рассказал, что на саммите «Большой семерки» во Франции уже встретился с Зеленским и повторная встреча состоится позже.

15 июня Трамп уже говорил, что США вернутся к переговорам по Украине после подписания соглашения с Ираном. Также американский лидер подчеркнул, что Москва и Киев открыты для урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство оружия против баллистики ВС РФ.

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