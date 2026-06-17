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Политика

Лицензия США на поставки российской нефти истекла

Лицензия США на поставки нефти из РФ прекратила свое действие 17 июня
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие в среду, 17 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Лицензия была выпущена 18 мая и действовала до 00:01 по местному времени (07.01 мск) 17 июня, допуская операции, требуемые для доставки, экспорта или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры по состоянию на 17 апреля 2026 года.

При этом лицензия не распространялась на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Предыдущая лицензия Соединенных Штатов в отношении поставок российской нефти истекла 16 мая.

16 июня агентство Bloomberg сообщило, что среднесуточный объем перевозок российской сырой нефти за четыре недели (до 14 июня) составил 3,83 млн баррелей, что является самым высоким показателем за год. Всего же за неделю 36 танкеров загрузили 26,72 миллиона баррелей российской нефти.

Ранее Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов.

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