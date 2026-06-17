Вэнс в своей новой книге заявил о высоком уровне поддержки Путина в России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о высоком уровне поддержки президента РФ Владимира Путина среди россиян. Соответствующее заявление американский политик сделал в своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith), которая начала продаваться в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС.

«Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», — написал Вэнс.

Вице-президент также заявил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в 2024 году, он провел встречу с «российским диссидентом» (его имя не приводится). Вэнс, который тогда был сенатором США, признался, что на этой встрече «узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций».

До этого американский вице-президент заявил, что Путин является расчетливым и заботящимся об интересах России политиком.

Ранее Трамп назвал Путина «крутым парнем», который одурачил многих лидеров США.