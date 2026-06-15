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Политика

В России ответили на готовность ФРГ воевать «сегодня ночью»: «Завтрашнего дня не увидят»

Член СВОП Климов: Россия нанесет сокрушительный удар при нападении Германии
Владимир Трефилов/РИА Новости

Командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн, заявивший о готовности воевать с Россией «хоть сегодня ночью», и ему подобные в случае нападения «завтрашнего дня уже не увидят». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил член Совета по внешней оборонной политике Андрей Климов.

«Если он к чему-то подобному готов сегодня ночью, то, боюсь, он и ему подобные завтрашнего дня уже не увидят. Потому что никто не обещал им в ответ на избранные точки отвечать тоже таким же количеством точек», — сказал Климов.

Он напомнил, что ФРГ – это страна НАТО, и высшее политическое руководство России будет отвечать «так, как положено». Удар может быть сокрушительный, и переговоры будет вести не с кем, порассуждал Климов.

До этого Хольгер Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря. Нойманн подчеркнул, что Германия готова «сражаться хоть сегодня ночью» против России и будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО. Он также отметил, что атака России на Эстонию вызовет такие же ответные меры, как и воздушный налет на Лондон.

Ранее во Франции раскрыли последствия слов главкома НАТО о войне с Россией.

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