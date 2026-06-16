Зеленский отказал Макрону в просьбе задержаться во Франции

Зеленский отказал Макрону в просьбе задержаться на саммите G7 во Франции

Украинский лидер Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в просьбе задержаться на саммите стран «Большой семерки». Об этом сообщает The New York Post.

Зеленский заявил Макрону, что его ждут в Брюсселе, вероятно, по по поводу заявки Украины на вступление в Евросоюз, утверждает издание.

Президент Франции поинтересовался у украинского лидера, договорился ли тот о двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом. На это Зеленский, судя по всему, ответил отрицательно.

До этого Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил «приоритеты» для Киева: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее Зеленский и Трамп обсудили трехстороннюю встречу с Путиным.