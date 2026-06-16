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Политика

Ирландский журналист задался вопросом участием Зеленского в саммите G7

Журналист Боуз раскритиковал участие Зеленского в саммите G7 во Франции
Thibault Camus/Pool/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал участие украинского лидера Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» (G7) во Франции.

«Входит ли Украина в «Большую семерку»? Когда Украина, не входящая в НАТО, стала объектом пристального внимания альянса? Когда Украина, не входящая в Евросоюз, стала любимицей и финансовым бенефициаром огромной экономики и военно-промышленного комплекса ЕС?», — задался вопросами Боуз.

До этого бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала в соцсети X саммит «Большой семерки» из-за стремления Запада победить Россию руками Киева.

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов Евросоюза, участие во встрече принимают лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее Зеленский назвал крайний срок по переговорам с Россией.

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