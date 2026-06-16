Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала в соцсети X саммит «Большой семерки» (G7) из-за стремления Запада победить Россию руками Киева.

По ее словам, многие граждане Украины придерживаются того мнения, что продолжение конфликта приведет лишь к уничтожению народа с богатой историей.

«Между тем, некоторые западные эксперты и политики с удовольствием «борются с Россией», не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно — за счет Украины», — написала Мендель.

Она добавила, что «убирать беспорядок» за западными странами придется простым украинцам.

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов Евросоюза, участие во встрече принимают лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее Зеленский назвал крайний срок по переговорам с Россией.