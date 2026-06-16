Генпрокуратура Армении запросила разрешение на взятие под стражу экс-президента Кочаряна

Генеральная прокуратура Армении обратилась в Центризбирком за разрешением на уголовное преследование и взятие под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщает местное онлайн-издание pastinfo.am со ссылкой на ведомство.

В ходатайстве также фигурируют фамилии еще двух представителей участвовавшего в парламентских выборах политического блока «Армения» — Руслана Барсегяна и Асатура Кочаряна. В отношении них прокуратура также добивается санкции на привлечение к уголовной ответственности.

Причины, по которым ведомство требует санкционировать следственные действия в отношении оппозиционных политиков, пока не раскрываются. Накануне стало известно, что Кочаряну не позволили выехать из страны.

После выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян писал в соцсетях, что лидеры оппозиции будут отправлены в места лишения свободы. Сами оппозиционеры при этом заявили, что считают объявленные ЦИКом республики итоги голосования нелегитимными.

Ранее Пашинян назвал парламентскую оппозицию незаконной.