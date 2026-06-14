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Политика

Бывшему президенту Армении не удалось покинуть страну

Власти Армении не выпустили из страны экс-президента Кочаряна
Асатур Есаянц/РИА Новости

Власти Армении не позволили экс-президенту Роберту Кочаряну покинуть пределы страны, заявил его сын Левон. Об этом сообщает ТАСС.

Кочарян-младший назвал действия властей незаконными. Он отметил, что офис бывшего президента заранее сообщил о намерении Кочаряна на несколько дней выехать из Армении. Это предотвратило спекуляции со стороны властей о якобы бегстве экс-президента из страны. Тогда, подчеркнул Кочарян-младший, власти просто без всяких объяснений не выпустили бывшего главу главу государства из Армении.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

После выборов оппозиция Армении подала в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей». Член политсовета «Процветающей Армении» Арман Абовян рассказал, что у партии за ночь «пропала» часть голосов. В Кремле отметили, что на выборах в республике было «много непонятных моментов».

Ранее в ЦИК Армении рассказали о распределении мандатов в парламенте.

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