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Политика

ЕС внес митрополита РПЦ в санкционный список

Евросоюз ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
Евгений Одиноков/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) включил в санкционный список митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

В тексте указано, что санкции в отношении священнослужителя введены за поддержку политики и действий России.

9 июня стало известно, что Европейская комиссия включила патриарха Кирилла в проект списка персональных санкций против Российской Федерации. Сообщалось, что на Западе хотят предпринять еще одну попытку ввести санкции против предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) после того, как в 2022 году Венгрия наложила вето на аналогичное решение.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что перечень лиц, в отношении которых предложено ввести персональные санкции в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, будет крупнейшим за последние два года.

Ранее в РПЦ прокомментировали планы Евросоюза внести патриарха Кирилла в список санкций.

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