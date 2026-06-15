Российские блогеры и журналисты попали под новые санкции ЕС

Евросоюз ввел санкции против сотрудничающих с RT блогеров и журналистов

В новый санкционный список Евросоюза попали российские журналисты и блогеры, в том числе сотрудничающие с RT. Об этом телеканал сообщает со ссылкой на соответствующий документ Совета ЕС.

В числе тех, кого затронули новые рестрикции, оказались блогеры Александр Йост, публицист Роман Антоновский, писатель и журналист Игорь Мальцев, военкор Кирилл Фёдоров, телеведущий Анатолий Кузичев и другие. Их колонки регулярно публикуются, в частности, в канале «Специально для RT».

Кроме того, санкции коснулись документалистки телеканала Ольги Кирий, которая недавно выпустила фильм «Старобельск. Дети не должны погибать».

Напомним, всего в список дополнительных санкций ЕС включили более 80 физлиц и организаций. Так, помимо журналистов и блогеров, ограничения затронули полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, а также исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко и других. Среди организаций в список включили компанию «Лукойл — Западная Сибирь», «Газпромнефть Шиппинг», головную структуру российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив.

До этого, анонсируя санкции, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые ограничительные меры являются реакцией на «усиление атак» с российской стороны и «повреждение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве».

Ранее сообщалось, что ЕС внес митрополита РПЦ в санкционный список.