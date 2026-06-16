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Политика

Голосование на выборах в Госдуму могут сделать многодневным

ЦИК рассмотрит вопрос о многодневном голосовании на выборах в Госдуму
Александр Кряжев/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 17 июня рассмотрит вопрос о проведении голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в течение нескольких дней. Об этом говорится в повестке заседания, передает ТАСС.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу на 20 сентября текущего года.

В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий. Голосование на выборах депутатов Госдумы продлится три дня.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.

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