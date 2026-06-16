Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина и Зеленского в США

Ушаков: Россия не получала предложений о встрече Путина и Зеленского в США
Reuters/РИА Новости

Россия не получала предложений об организации встречи президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенных Штатах. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

«К нам с такими предложениями никто еще не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом. Но не более», — заявил Ушаков.

До этого Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом возможную трехстороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, «такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу».

При этом сам Зеленский отказался встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве для урегулирования конфликта.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп не примет сторону Евросоюза по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!