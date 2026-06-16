В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина и Зеленского в США

Ушаков: Россия не получала предложений о встрече Путина и Зеленского в США

Россия не получала предложений об организации встречи президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенных Штатах. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

«К нам с такими предложениями никто еще не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом. Но не более», — заявил Ушаков.

До этого Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом возможную трехстороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, «такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу».

При этом сам Зеленский отказался встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве для урегулирования конфликта.

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