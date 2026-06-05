В Кремле рассказали, что визит Уиткоффа в Москву не ожидается

Песков: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в ближайшее время не ожидается

Визит спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в ближайшее время не ожидается. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, не ожидается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о контактах Уиткоффом и Кушнером. По его словам, в контактах с представителями президента США есть значимый прогресс, хоть желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог.

Также Дмитриев заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.