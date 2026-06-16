Зеленский назвал крайний срок по переговорам с Россией

Прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией по урегулированию конфликта должны состояться до ее начала. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» (G7), передает украинский телеканал «Новости.live».

«Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», — сказал политик.

Зеленский добавил, что был готов встретиться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, которые состоялись в феврале этого года. Украинский лидер считает, что следующие переговоры могут пройти в Швейцарии, Турции, США или в одной из стран Ближнего Востока.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что новые переговоры Украины с Россией при участии европейских стран могут начаться этим летом.

16 июня президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 заявил, что тема Ирана теперь уходит «на второй план» и он будет сосредоточен на урегулировании украинского конфликта.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее Зеленский заявил, что предложил Путину встретиться на саммите G7.