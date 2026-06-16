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Политика

Мерц отказался говорить о ракетах Patriot для Украины

Мерц не стал отвечать на вопрос СМИ, есть ли у ФРГ ракеты Patriot для Украины
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал отвечать на вопрос журналиста, есть ли у Германии ракеты Patriot, которые можно передать Украине. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции повисла неловкая тишина. Затем Мерц лишь сказал «большое спасибо».

В ночь на 15 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине, поразив инфраструктуру производства, хранения и доставки беспилотников, а также военные аэродромы в разных городах. После атаки Зеленский обвинил Москву в ударе по Киево-Печерской лавре. Он также попросил Запад предоставить республике больше оружия.

В Минобороны РФ опровергли эти обвинения и заявили, что пожар в храмовом комплексе стал следствием некорректной работы комплекса Patriot, находящегося на вооружении украинских войск.

Ранее на Западе увидели «мрачное предзнаменование» в планах Киева купить просроченные ракеты.

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