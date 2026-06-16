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Политика

Трамп допустил восстановление санкций против российской нефти

Трамп: США могут вскоре восстановить санкции против российской нефти
Jacquelyn Martin/AP

США могут восстановить санкции против российской нефти. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется. Мы сняли санкции, поскольку не хотели препятствовать поставкам нефти», - заявил он.

До этого Трамп объявил, что Иран полностью откроет Ормузский пролив для беспрепятственного прохода судов к пятнице, 19 июня. По его словам, цены на нефть уже начали падать после начала прохода танкеров через Ормуз.

В начале июня госсекретарь Марко Рубио заявил, что США хотят как можно скорее отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти. Его слова прозвучали на фоне очередного продления разрешения на морской импорт сырья из России. Ранее Вашингтон объяснил отсрочку необходимостью поддержать наиболее уязвимые страны в условиях напряженности на Ближнем Востоке, а также рисками для мирового энергорынка. Почему США пока не готовы полностью закрыть этот механизм и как ситуацию оценивают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии объяснили слабую позицию США по санкциям против российской нефти.

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