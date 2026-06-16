В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о приглашении Путина на саммит G7

Песков: официального приглашения от Зеленского на встречу с Путиным не было

Президент России Владимир Путин не получал официального приглашения от украинской стороны на саммит «Группы семи» (G7) во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Конечно же не было, официальных каналов между Москвой и Киевом нет. Путиным было все сказано Зеленскому, все предложено. Было сказано и повторено, что если Зеленский готов говорить серьезно — киевскому режиму известно о чем — он всегда может приехать в Москву, где его примут», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне Зеленский, выступая в Киево-Печерской лавре в Киеве, заявил, что предлагал Путину провести встречу на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции, который стартовал 15 июня. По его словам, Соединенные Штаты согласились пригласить российского лидера на встречу и Киев якобы направил приглашение российской стороне, но не получил четкого ответа.

Ранее Лукашенко обсудил с Путиным недопустимость участия Минска в конфликте на Украине.