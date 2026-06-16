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Политика

Лидеры G7 договорились усилить санкции против России в сфере энергетики

Лидеры G7 выступили за ужесточение антироссийских санкций в сфере энергетики
Virginia Mayo/AP

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите во Франции договорились усилить санкционное давление на Россию для того, чтобы склонить Москву к переговорам. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источники.

«Лидеры согласились, что необходимо усилить давление на Россию, чтобы поспособствовать переговорному процессу, в частности, посредством санкций в отношении нефти», — отмечается в сообщении.

По словам собеседников агентства, санкции против экспорта российской нефти могут быть рассмотрены после того, как будет разблокирован Ормузский пролив.

9 июня агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз в новом пакете санкций против России предложит сохранить предельные цены на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель без изменений в течение шести месяцев. С помощью 21-го пакета антироссийских санкций ЕС попытается надавить на банковский сектор и российскую экономику. В него планируется включить 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для всех военных, которые служили в вооруженных силах России с момента начала спецоперации на Украине.

Ранее экономист раскрыл последствия нового пакета санкций ЕС против России.

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