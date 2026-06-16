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Политика

Лавров предрек Евросоюзу развал в случае предоставления членства Украине

Лавров: Евросоюз «просто развалится», если туда вступит Украина
Максим Блинов/РИА Новости

Европейский союз может «просто развалиться» в случае, если туда вступит Украина. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, если европейские страны хотят развалить свою экономическую многостороннюю структуру и стать военным блоком, то приглашение о вступление Украины в ЕС грозит им «очень большими неприятностями». А если в Евросоюзе хотят просто забыть про экономику, тогда надо пригласить туда президента Украины Владимира Зеленского, продолжил российский министр.

15 июня председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз и Украина официально начали переговоры о вступлении страны в сообщество. При этом газета La Stampa со ссылкой на европейские источники писала, что для вступления Украины в ЕС нужно порядка десяти лет, а Брюссель не воспринимает всерьез требование Зеленского о вступлении в союз до 2027 года.

Накануне вечером Зеленский поприветствовал начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, однако заметил, Киев заслужил право «двигаться быстрее».

Ранее в ЕС заявили, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.

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