ЕС и Украина официально начали переговоры о ее вступлении в сообщество

Кошта объявил о старте официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС

Евросоюз и Украина официально начали переговоры о вступлении страны в сообщество. Это произошло на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил в социальной сети X председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», — написал он.

15 июня глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина вступит в Евросоюз только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы. Он поприветствовал, что эта страна стала не просто кандидатом в членство ЕС, а кандидатом, который ведет переговоры. Такой сценарий дает Брюсселю и Киеву конечную цель, отметил министр.

В этот же день глава МИД Литвы Кястутис Будрис сказал, что начало переговоров о членстве Украины в ЕС должно стать импульсом для поддержки республики и готовности принять ее в объединение до 2030 года.

Накануне британская газета Guardian написала, что Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов.

Ранее в ЕС заявили, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.