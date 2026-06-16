Переговоры Лаврова и Фидана начались в Москве

В Москве начались переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Трансляцию встречи ведет российское внешнеполитическое ведомтство.

Турецкий министр находится находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.

Накануне в МИД РФ сообщили, что в ходе встречи Лавров и Фидан обсудят напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Также ожидается, что министры поднимут вопрос о ситуации в Черноморском регионе, включая тему обеспечения безопасности судоходства. Также будет уделено внимание ходу строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

14 апреля Лавров и Фидан провели телефонный разговор. Дипломаты обсудили вопросы, связанные с поиском путей выхода из кризисной ситуации, сложившейся на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Лавров и Фидан подчеркнули, что Москва и Анкара готовы содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Турции выразил обеспокоенность тупиком в переговорах по Украине.