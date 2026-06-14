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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, что обсудят Лавров и глава МИД Турции на встрече в Москве

МИД России: Лавров и Фидан обсудят в Москве ситуацию на Ближнем Востоке
РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита в Москву 15-17 июня напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что министры также обсудят развитие ситуации в Черноморском регионе, включая вопросы обеспечения безопасности судоходства. Также будет уделено внимание ходу строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

«Рассчитываем, что предстоящая встреча министров в Москве подтвердит высокий уровень российско-турецкого политического диалога и будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес», — заключили в ведомстве.

14 апреля Лавров и Фидан провели телефонный разговор. Дипломаты обсудили вопросы, связанные с поиском путей выхода из кризисной ситуации, сложившейся на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Лавров и Фидан подчеркнули, что Москва и Анкара готовы содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров рассказал о возможном влиянии РФ на переговорный процесс между США и Ираном.

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