Глава МИД Турции выразил обеспокоенность тупиком в переговорах по Украине

Глава министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан выразил обеспокоенность тупиковой ситуацией в дипломатическом процессе по Украине и обстановкой на фронте. Об этом сообщает ТАСС.

Фидан подчеркнул, что продолжающаяся война к северу от Турции напрямую влияет на безопасность всего региона. Он заявил, что для стабильности необходимо как можно скорее достичь мира. Турция продолжит поддерживать дипломатию и диалог и намерена решительно добиваться продолжения мирных усилий, добавил глава турецкого МИД.

«Мы все с обеспокоенностью следим за нынешней тупиковой ситуацией на поле боя и в дипломатическом процессе», — сказал он по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии в Стамбуле.

В апреле Фидан заявил, что Анкара готова организовать переговоры по Украине на техническом или высшем уровне. Он напомнил, что прошлым летом стороны трижды встречались в Стамбуле и Турция снова готова предоставить площадку. Фидан также отметил, что война между Ираном и США заставила мир забыть о более насущных проблемах и интерес к мирным переговорам по Украине внезапно снизился. По его словам, усилия по достижению мира необходимо продолжить.

Ранее в ЕС заявили, что время для переговоров с РФ еще не пришло.