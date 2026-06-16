Страны коллективного Запада ведут себя агрессивно, произвольно трактуя нормы международного права. Об этом заявил посол по особым поручениям, спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев, передает РИА Новости.

Рогачев отметил, что политизация за последнее время коснулась не только спорта, но и международного права. По его словам, в настоящее время по большей части речь идет «о мире, основанном на правилах». Дипломат уточнил, что речь идет о понимании права и правил «так называемого цветущего сада и остальной части джунглей».

Эти заявления посол сделал во время семинара по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере, который проходит в Москве. В мероприятии в том числе примут участие представители стран БРИКС.

Президент России Владимир Путин назначил Рогачева своим спецпредставителем 25-го ноября 2024 года.

Ранее в Кремле пояснили необходимость назначения спецпредставителя президента.