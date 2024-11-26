В Кремле пояснили необходимость назначения спецпредставителя президента

В Кремле прокомментировали подписание президентом Владимиром Путиным указа о назначении своего спецпредставителя по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества. Соответствующие пояснения на брифинге дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Россия осуществляет международное взаимодействие в самых разных, в том числе весьма чувствительных областях, к которым относятся, например, борьба с терроризмом, отмыванием денег и т.д.

«Все те вызовы, которые стоят перед нами в этой сфере, требуют сотрудничества государств как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Российская Федерация активно включена в действующие механизмы и продолжит это взаимодействие», — сказал Песков.

Накануне, 25 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о введении должности своего спецпредставителя по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества. Ее занял посол по особым поручениям МИД РФ Илья Рогачев.

Ранее Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».