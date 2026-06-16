Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на саммит G7 во Франции

Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на встречу G7 во французский Эвиан-ле-Бене

Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу лидеров стран «Большой семерки» (G7) во французский Эвиан-ле-Бен. Об этом пишет украинский Telegram-канал «INSIDER UA».

Также на саммит приехали французский и украинский лидеры Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. На опубликованных кадрах видно, как президенты заходят в зал, где будет проходить встреча лидеров G7, их приветствует председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Саммит G7 проходит во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня 2026 года. Франция, которая в этом году председательствует в G7, принимает лидеров США, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии, а также представителей Евросоюза.

Отмечается, что западные союзники США вместе с приглашенным в Эвиан Зеленским попытаются убедить Трампа изменить свой подход к украинскому конфликту и присоединиться к европейцам в давлении на Россию и оказании военной помощи Киеву.

До этого президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее стало известно, откуда Зеленский полетит на саммит G7.