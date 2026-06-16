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Политика

Стало известно о «кризисной точке» в отношениях Зеленского и Буданова

РБК-Украина: Зеленский и Буданов были на грани разрыва
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский некоторое время назад был на грани разрыва с главой своего офиса Кирилла Буданова, однако после личной беседы их конфликт удалось уладить. Об этом сообщает РБК-Украина.

Издание отмечает, что еще несколько недель назад отношения между Зеленским и Будановым достигли «критической точки», однако они стали лучше после того, как между президентом Украины и главой его офиса состоялся «откровенный разговор о том, как им конструктивно работать дальше».

«Сказать, что Зеленский и Буданов между собой все точки над «і» расставили — такого нет. Но все же между ними стало намного лучше», — рассказал источник в высшем руководстве страны.

Один из собеседников СМИ в окружении Зеленского отметил, что Буданов не совпадает с президентом «по темпераменту и своей эмоциональной натуре». Поэтому когда они «относительно мало общались» и «не шли друг другу эмоционально на какие-то уступки, было сложно».

В апреле депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал, что Зеленский звонит заместителям главы Буданова и призывает их не выполнять поручения начальника. В том же месяце издание «Страна.ua» сообщало о росте напряженности в отношениях между Зеленским, Будановым и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

В июне «Украинская правда» писала, что в стране растут рейтинги Буданова, и он обходит Зеленского.

Ранее стало известно, сколько украинцев не доверяют Зеленскому.

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