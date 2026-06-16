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Политика

ХАМАС попросил Россию помочь палестинским силам договориться

ХАМАС обратился к РФ с призывом примирить палестинские политические группировки
Hatem Khaled/Reuters

В руководстве ХАМАС заявили, что рассчитывают на посредничество Москвы в достижении внутреннего консенсуса между палестинскими силами. Об этом представители политбюро организации сообщили в интервью РИА Новости.

«ХАМАС хочет, чтобы РФ помогла палестинским фракциям договориться между собой», — говорится в заявлении движения.

По мнению палестинского посла Абдельхафиза Нофаля, Москва способна оказать существенное влияние на стабилизацию ближневосточной ситуации. Дипломат подчеркнул, что действия Израиля, который стремится трансформировать облик региона в обход норм международного права, толкают Ближний Восток к масштабному хаосу.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные организации в продвижении идеи о возможной ассоциации палестинских территорий с арабскими странами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.

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