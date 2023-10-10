Путин призвал стороны конфликта в Израиле свести к нулю ущерб мирному населению

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению. Видеозапись с беседой двух политиков опубликована в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю, и ваша позиция, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю», — сказал российский лидер, подчеркнув, что призывает к этому все конфликтующие стороны.

Входе переговоров с ас-Судани Путин также предложил обсудить и другие темы. Он указал, что после встречи с премьер-министром в широком формате состоится разговор в ходе ланча тет-а-тет.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о большом риске вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле. Таким образом он прокомментировал движении флота США в регионе.

Представитель Кремля также говорил о том, что в Москве обеспокоены событиями в Израиле. Он отмечал, что российская сторона уверена в необходимости как можно скорее выводить ситуацию в Израиле и Палестине в мирное русло.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.