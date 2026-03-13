Посол Палестины указал на важную роль России в разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Дипломат Нофаль: РФ сыграет важную роль в установлении мира на Ближнем Востоке

Россия сыграет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в ходе международной научной конференции «Аль-Кудс. Иерусалим и палестинский вопрос: проблемы государственности, мироустройства и национальной идентичности в современную эпоху», организованной Институтом Tsargrad.tv.

Дипломат отметил, что Израиль открыто демонстрирует желание «изменить лицо Ближнего Востока», вопреки международному праву. Регион, по его мнению, стоит на пороге хаоса.

«Мы считаем, что сейчас самое время для такой великой державы, как Россия, выдвинуть инициативу по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. И мы уверены, что Россия вместе с такими державами, как Китай, сделает это. У стран региона есть желание, чтобы у России была более весомая роль», — подчеркнул Нофаль.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

