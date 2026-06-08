Захарова заявила о «сомнительных» планах Запада по Палестине

Западные организации продолжают продвигать сомнительные идеи о возможной ассоциации палестинских территорий с арабскими государствами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, говорится на сайте МИД.

В своем комментарии она отметила, что в последнее время ряд «мозговых центров», финансируемых западными правительствами, вновь начали предлагать различные «альтернативные схемы» для будущего Палестины.

«В частности, эти структуры возрождают сомнительные варианты, предполагающие ассоциацию палестинских территорий с сопредельными арабскими государствами», — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что сторонники этих «альтернативных концепций» игнорируют волю народов региона и придерживаются неоколониальных взглядов.

Она также отметила, что в этих предложениях нет ничего нового. Подобные идеи уже звучали ранее и были решительно отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами. История показала полную несостоятельность таких инициатив, которые противоречат международному праву в области палестинского урегулирования, включая резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Арабскую мирную инициативу и Мадридские принципы.

Ранее Лавров призвал не забывать про государственность Палестины.