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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп высказался об «истории» с выплатой Ирану $300 млн

Трамп назвал фейком выплату Ирану $300 млн
Kylie Cooper/Reuters

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social высказался о выплате Ирану сотен миллионов долларов.

«История о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, — это фейковые новости», — заявил американский лидер, не уточнив, откуда взялась эта сумма.

До этого The Financial Times написала, что администрация Трампа рассматривает возможность выделения Исламской Республике $300 млрд. Источник издания утверждал, что в Вашингтоне обсуждался вариант смягчения санкций против Ирана и создания инвестиционного фонда на $300 млрд, чтобы восстановить страну.

Как уточняла газета, учреждение фонда должно было зависеть от окончательного урегулирования на Ближнем Востоке. Средства для него ожидались не от властей, а от компаний, которые захотят инвестировать в Исламскую Республику.

В ночь на 15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу. СМИ узнали, что Трамп поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за помощь в урегулировании войны с Ираном.

Ранее Вэнс ответил на вопрос о доверии Ирану.

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