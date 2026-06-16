Вэнс ответил на вопрос о доверии Ирану

Вэнс на вопрос о доверии Ирану ответил, что не верит никому

На вопрос о доверии Ирану вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил, что никому не верит, передает CNN.

Чиновник признал, что не может со 100-процентной уверенностью сказать, что Исламская Республика будет выполнять все обязательства. Вэнс отметил, что не может предсказывать будущее.

«Но я могу сказать, что мы структурировали сделку таким образом, что их (Ирана. — «Газета.Ru») выгоды появятся лишь в том случае, если будут и наши выгоды», — сообщил вице-президент.

Он подчеркнул, что за последние 47 лет у США никогда не было таких масштабных прямых коммуникаций с высшими эшелонами власти Ирана.

«Таким образом, кое-что фундаментально изменилось», — заключил Вэнс.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива.

По данным агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу.

Ранее Вэнс раскрыл содержание 1,5 страниц меморандума о взаимопонимании с Ираном.