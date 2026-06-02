Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Молдавии назвали «план Б» на случай проблем с членством в Евросоюзе

Euractiv: Молдавия может объединиться с Румынией при проблемах с членством в ЕС
Евгений Одиноков/РИА Новости

Молдавия рассмотрит возможность объединения с Румынией, если ее путь в Евросоюз будет затруднен или заблокирован. Об этом порталу Euractiv заявил вице-премьер республики Эуген Осмоческу.

По его словам, объединение с Румынией станет возможным, если процесс евроинтеграции забуксует после 2028 года. Осмоческу назвал такой сценарий «планом Б».

При этом он подчеркнул, что целью Кишинева остается подписание договора о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Только в случае остановки процесса будут серьезно рассмотрены альтернативы, указал вице-премьер. Молдавия нуждается в ощутимом прогрессе со стороны Брюсселя, сказал политик.

В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг страны и в мире. Она отметила, что такой стране, как Молдавия «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

Ранее президент Румынии высказался об объединении с Молдавией.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!