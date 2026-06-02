В Молдавии назвали «план Б» на случай проблем с членством в Евросоюзе

Euractiv: Молдавия может объединиться с Румынией при проблемах с членством в ЕС

Молдавия рассмотрит возможность объединения с Румынией, если ее путь в Евросоюз будет затруднен или заблокирован. Об этом порталу Euractiv заявил вице-премьер республики Эуген Осмоческу.

По его словам, объединение с Румынией станет возможным, если процесс евроинтеграции забуксует после 2028 года. Осмоческу назвал такой сценарий «планом Б».

При этом он подчеркнул, что целью Кишинева остается подписание договора о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Только в случае остановки процесса будут серьезно рассмотрены альтернативы, указал вице-премьер. Молдавия нуждается в ощутимом прогрессе со стороны Брюсселя, сказал политик.

В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг страны и в мире. Она отметила, что такой стране, как Молдавия «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

Ранее президент Румынии высказался об объединении с Молдавией.