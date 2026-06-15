Лавров назвал «первый этап» для прекращения конфликта на Украине

Россия рассчитывает на выполнение достигнутых в Анкоридже договоренностей, это стало бы первым шагом для прекращения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены США и президентом Трампом и приняты президентом Путиным», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что это стало бы «важнейшим» и первым этапом для прекращения конфликта на Украине. Такой сценарий откроет путь к согласованию других деталей, которых «немало», отметил он.

В связи с этим министр выразил надежду, что во время предстоящего визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера они объяснят, «как в Вашингтоне видится перспектива реализации договоренности на Аляске, которой скоро будет отмечаться уже первая годовщина».

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.

Ранее Лавров указал на нежелание США возвращаться к пониманиям Анкориджа.