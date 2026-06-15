Глава МИД Литвы назвал желаемый срок вступления Украины в ЕС

Начала переговоров о членстве Украины в Евросоюз должно стать импульсом для поддержки республики и готовности принять ее в политическое объединение до 2030 года. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, чьи слова приводит «Укринформ».

«Мы должны ускорить процессы, чтобы быть готовыми открыть еще пять кластеров уже в июле. Мы должны использовать этот импульс, поддерживая Украину, помогая ей проводить реформы и подтверждая нашу готовность принять ее в состав Евросоюза до 2030 года», - заявил Будрис.

Евросоюз не видит препятствий для дальнейшего пути евроинтеграции Украины, подчеркнул он.

При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что Украина вступит в Евросоюз только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы. Он поприветствовал, что Украина стала не просто кандидатом на вступление, а кандидатом, который ведет переговоры. Такой сценарий дает Брюсселю и Киеву конечную цель, указал министр. При этом глава МИД заметил, что вступить в Евросоюз становится все сложнее.

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