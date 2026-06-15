Трамп заявил о частичном открытии Ормузского пролива

Ормузский пролив уже частично открыт. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Как вы знаете, пролив уже частично открыт... В пятницу он будет полностью открыт», — сказал американский лидер.

Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект соответствующего договора включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

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