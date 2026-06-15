Мерц захотел «открыть окно» для дипломатии по Украине

Канцлер ФРГ Мерц: впервые может открыться окно для дипломатии по Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что впервые может открыться окно для дипломатии в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

В преддверии саммита «Большой семерки» Мерц заявил, что «впервые может открыться окно для дипломатии» в вопросе прекращения огня в конфликте между Россией и Украиной.

Он отметил, что хотел бы обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом, который также поучаствует в саммите G7 во Франции.

12 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. Также газета Corriere della Sera писала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть Стубба на роль представителя ЕС на переговорах с Россией.

11 июня послы Британии, Германии и Франции, которые в тот же день встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, заявили о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной. Тогда же Bloomberg писал, что европейские лидеры рассчитывают получить поддержку президента США Дональда Трампа для начала переговоров с Россией.

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС хочет сесть за стол переговоров вместе с Киевом против России.