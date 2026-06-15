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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Япония согласилась снять санкции с Ирана при успехе его сделки с США

Премьер Японии заявила о готовности снять санкции с Ирана из-за его сделки с США
Yuichi Yamazaki/Reuters

Япония готова присоединиться к совместному заявлению четырех европейских стран, которые приветствуют американо-иранскую сделку по прекращению войны. Об этом сообщила премьер-министр Санаэ Такаити журналистам по пути на саммит G7 во Францию, передает Kyodo.

«Нас попросили принять участие... и мы примем», — заявила глава японского правительства, назвав достигнутую сделку «большим шагом» к деэскалации конфликта.

Такаити подчеркнула важность неуклонной реализации меморандума о взаимопонимании, который, по словам президента США, будет подписан в пятницу, и обеспечения свободной и безопасной навигации судов через Ормузский пролив.

Премьер-министр также заявила, что Япония как единственная в мире страна, пережившая ядерную бомбардировку, выступает против разработки Ираном ядерного оружия.

В совместном заявлении Италии, Франции, Германии и Великобритании говорится, что они готовы всесторонне поддерживать реализацию сделки при срочном открытии Ормузского пролива. Они также выразили готовность снять с Ирана санкции в обмен на четкие и контролируемые шаги по отказу от ядерной программы.

Ранее американист оценил, насколько реальна сделка между США и Ираном.

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