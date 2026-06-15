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Политика

Американист: о реальной сделке между США и Ираном речи не идет

Американист Блохин: Иран и США выдвигают слишком много требований друг к другу
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Установление мира на Ближнем Востоке в ближайшее время маловероятно, поскольку США и Иран выдвигают слишком много требований. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Можно ли говорить сейчас о сделке? Думаю, что вряд ли. Иран выдвигает большие требования, и если США примут их, то это будет худшей сделкой, которую Вашингтон когда-либо заключал», — сказал эксперт.

Президент США Дональд Трамп, по его словам, делает все возможное, чтобы переговоры начались. При этом в итоге требования сторон могут быть сокращены.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным иранского агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Ранее в Иране рассказали о планах по продаже нефти после подписания соглашения с США.

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